11 Июня 2021
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Андрей Фурсов (2021) | Фото: Накануне.RU

Андрей Фурсов: После "ковидобесия" будет "климатобесие"

Недавно генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что нынешняя климатическая ситуация самая тяжелая за 3 млн лет. Историк Андрей Фурсов уверен, что такие заявления делаются неспроста. Об этом он сказал на канале "Метаметрика".
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"Чиновники - что наши, что эти, - не будучи специалистами, да и специалистов около них не видно, какие-то прихлебатели, говорят: за 3 млн лет. Ты что-нибудь написал по этой теме? Покажи, докажи. Серьезные специалисты говорят о цикличности [климатических изменений]", - сказал Фурсов.

Он отмечает, что данная повестка продвигается для уничтожения промышленности, сжатия экономики и сокращения населения планеты. И после "ковидобесия" будет "климатобесие", то есть принятие новых неадекватных мер и принуждение к ним стран под предлогом спасения климата.

"В худшем варианте будет то, что я назвал в одной из своих работ БЭТ-фашизмом - биоэкотехнофашизм. Фашизм, естественно, в метафорическом смысле, потому что в строгом смысле фашизм был только в Италии Муссолини. Вот 13 июня в Швейцарии будет референдум по поводу того, получит ли правительство право вводить экстренные меры, которые ограничивают конституционные права граждан во время эпидемии. Такие вещи всегда обкатываются на небольших странах. Если швейцарские власти продавят, то это будет распространено на другие страны", - полагает эксперт.

Все это нужно для создания нового мирового порядка, потому что коронавирус не сработал в той мере, как планировалось. При этом никакого постковидного восстановления не будет, заключил Фурсов.

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Теги: Андрей Фурсов, климат, коронавирус



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