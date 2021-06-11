Итоги второго этапа опрессовок в Екатеринбурге: испытания выдержаны на 91%

В Екатеринбурге подвели итоги второго этапа централизованных опрессовок.

Как сообщили Накануне.RU в Екатеринбургской теплосетевой компании, испытания проходили с 7 по 11 июня с 23 до 5 часов от насосных станций и без ограничения горячего водоснабжения. Опрессовки проводились холодной водой, давлением выше рабочего - это определено техническими и нормативными требованиями.

По данным ЕТК, в результате испытания выдержал 91 процент трубопроводов. Было выявлено 14 повреждений в районе улиц Победы, Онуфриева, Сулимова и микрорайоне Заречный. Ремонтные бригады уже приступили к их устранению.

Следующий этап централизованных опрессовок пройдет в Екатеринбурге с 20 по 23 июля. Напомним, во время первого этапа в городе было выявлено 18 повреждений.