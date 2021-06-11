11 Июня 2021
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Общество
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Россияне назвали желаемый для финансовой независимости доход

Большинству россиян для финансовой независимости необходим ежемесячный доход в среднем в 74,9 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование СК "Сбербанк страхование жизни".

Самая высокая оценка достойной зарплаты - у москвичей (104,4 тыс. руб.), жителей Санкт-Петербурга (98,5 тыс. руб.) и Владивостока (92,7 тыс. руб.).

Треть опрошенных заявили, что для достижения финансовой независимости важны накопления.

Также отмечается, что 63% жителей крупных и средних городов считают себя финансово независимыми. Больше всего таких людей живут в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке — по 74%.

Ранее другой опрос показал, что большинству россиян (43%) хватило бы зарплаты от 70 до 150 тысяч рублей в месяц, чтобы делать накопления и реализовать свои планы до наступления пенсии.

9% опрошенных заявили, что дохода в размере 50 тысяч рублей в месяц достаточно для накоплений на старость. Еще 19% смогут откладывать на пенсию с 50-70 тысяч рублей.

Из всех опрошенных долгосрочные накопления делают только 20%, 30% планируют начать копить в ближайшее время.

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Теги: доход, финансовая независимость, накопления



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