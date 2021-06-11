11 Июня 2021
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Экономика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Евгений Юрченко (2020) | Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

Главы ДНР и ЛНР заявили о новом инвесторе в промышленность Донбасса

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что у промышленных предприятий Донбасса будет новый инвестор.

Они отметили, что под управлением ЗАО "Внешторгсервис" предприятия попали в сложное положение, и задолженность по зарплате приобрела хронический характер. И сейчас завершены переговоры с представителями инвестиционной группы, которая обеспечит финансирование и развитие металлургических и коксохимических предприятий, бывших в управлении "Внешторгсервиса". В течение полугода будут выплачены все задолженности по зарплате.

О проблемах на предприятиях Донбасса мы писали еще в феврале. На днях Пушилин признал, что ситуация в промышленности сложилась критическая.

В ДНР решением проблем на предприятиях займется российский предприниматель Евгений Юрченко, у которого есть донбасские корни. В 2018 году он был врио заместителя губернатора Воронежской области, ранее был гендиректором корпорации "Связьинвест", президентом управляющей компании "Финансовые активы", членом совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".

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Теги: ДНР, ЛНР, промышленность, Донбасс,



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