Российская модель Ирина Шейк встречается с бывшим мужем Ким Кардашьян

Российская модель Ирина Шейк встречается с рэпером Канье Уэстом, бывшим мужем Ким Кардашьян.

К такому выводу в США пришли после того, как в сети появились фото папарацци, сделанные в Европе: свой 44-й день рождения Уэст встретил в модном бутик-отеле Villa La Coste в Провансе, и компанию ему составила россиянка, встречавшаяся ранее с Криштиану Роналду и Брэдли Купером (от последнего у Шейк родилась дочь Лея).

Официально Канье и Ирина о своих отношениях не заявляли, но светским сплетникам хватило и фотографий, на которых пара держится за руки, обнимается и оказывает друг другу всяческие знаки внимания. И, конечно, вездесущие инсайдеры подтверждают: "Они влюблены друг в друга. Это продолжается уже несколько недель" (цитата источника Page Six).

Уэст находится в процессе развода со звездой целой бизнес-империи Ким Кардашьян. У Уэста и Кардашьян четверо детей и огромное состояние, которое им предстоит делить. Ким не рассказывала о конкретных причинах развода, но, как предполагают источники, довести женщину до желания подать на развод могло психическое здоровье рэпера. Он сам рассказывал, что страдает биполярным расстройством, несколько раз это приводило к, мягко говоря, странным публичным выходкам.