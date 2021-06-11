"Т Плюс" привлек "Корпорацию Маяк" по долгам ЖСК "Рощинский"

11 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область
коньков владимир андреевич депутат законодательного собрания свердловской области (2016) | Фото: Накануне.ru

"Т Плюс" привлек "Корпорацию Маяк" по долгам ЖСК "Рощинский"

Арбитражный суд Свердловской области привлек ООО "Корпорация Маяк", принадлежащую Владимиру Конькову, к субсидиарной ответственности на 5,4 млн руб. Решение было вынесено по иску ПАО "Т Плюс".

Как сообщает пресс-служба энергокомпании, решение было вынесено в рамках банкротства ЖСК "Рощинский-7.1". Помимо "Маяка", к субсидиарной ответственности также привлекли директора кооператива, дочь Конькова Елизавету Филиппенкову.

"В процессе рассмотрения дела судом сделан вывод об аффилированности Филиппенковой и ООО "Корпорация Маяк". Таким образом, установлена солидарная ответственность лиц. Контролирующие должника лица в нарушение Федерального закона № 127 "О несостоятельности (банкротстве)" осознанно не обращались с заявлением о признании должника несостоятельным, несмотря на очевидность невозможности продолжения нормального режима хозяйствования без негативных последствий для должника и его кредиторов", - объяснили в ПАО "Т Плюс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе корпорации "Маяк", компания работала над предоставлением квартир обманутым дольщикам Нового Града, ориентируясь на просьбу властей. Еще до вступления ООО "Корпорация "Маяк" в качестве пайщика в проект "Застройка комплекса жилых домов по ул. Рощинская-Якутская-Патриотов в г. Екатеринбурге", ситуация с достройкой шести жилых домов и передача квартир гражданам, вложившимся в строительство, была взята под контроль правительством и губернатором Свердловской области. Порядок действий, сроки завершения строительства, а также размер и источник финансирования определялись органами исполнительной власти региона. Таким образом, все значимые решения принимались с ведома и под контролем субъекта федерации.

"На фоне этого было принято решение о создании жилищно-строительных кооперативов с участием пострадавших граждан и передаче им "недостроев" для завершения строительства. Предполагалось, что включенные в реестр 430 человек получат квартиры без внесения каких-либо доплат. Застройка комплекса жилых домов по ул. Рощинская-Якутская-Патриотов в г. Екатеринбурге изначально была социальным, а не коммерческим проектом. Основной целью была достройка домов и обеспечение жильем нуждающихся граждан. Поэтому, несмотря на финансовые затруднения (напомним, 430 человек должны были получить квартиры не внеся ни рубля), было принято решение о продолжении строительства и вводе домов в эксплуатацию", - пояснили в "Маяке".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Корпорация Маяк, ЖСК Рощинский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети