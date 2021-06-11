"Т Плюс" привлек "Корпорацию Маяк" по долгам ЖСК "Рощинский"

Арбитражный суд Свердловской области привлек ООО "Корпорация Маяк", принадлежащую Владимиру Конькову, к субсидиарной ответственности на 5,4 млн руб. Решение было вынесено по иску ПАО "Т Плюс".

Как сообщает пресс-служба энергокомпании, решение было вынесено в рамках банкротства ЖСК "Рощинский-7.1". Помимо "Маяка", к субсидиарной ответственности также привлекли директора кооператива, дочь Конькова Елизавету Филиппенкову.

"В процессе рассмотрения дела судом сделан вывод об аффилированности Филиппенковой и ООО "Корпорация Маяк". Таким образом, установлена солидарная ответственность лиц. Контролирующие должника лица в нарушение Федерального закона № 127 "О несостоятельности (банкротстве)" осознанно не обращались с заявлением о признании должника несостоятельным, несмотря на очевидность невозможности продолжения нормального режима хозяйствования без негативных последствий для должника и его кредиторов", - объяснили в ПАО "Т Плюс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе корпорации "Маяк", компания работала над предоставлением квартир обманутым дольщикам Нового Града, ориентируясь на просьбу властей. Еще до вступления ООО "Корпорация "Маяк" в качестве пайщика в проект "Застройка комплекса жилых домов по ул. Рощинская-Якутская-Патриотов в г. Екатеринбурге", ситуация с достройкой шести жилых домов и передача квартир гражданам, вложившимся в строительство, была взята под контроль правительством и губернатором Свердловской области. Порядок действий, сроки завершения строительства, а также размер и источник финансирования определялись органами исполнительной власти региона. Таким образом, все значимые решения принимались с ведома и под контролем субъекта федерации.

"На фоне этого было принято решение о создании жилищно-строительных кооперативов с участием пострадавших граждан и передаче им "недостроев" для завершения строительства. Предполагалось, что включенные в реестр 430 человек получат квартиры без внесения каких-либо доплат. Застройка комплекса жилых домов по ул. Рощинская-Якутская-Патриотов в г. Екатеринбурге изначально была социальным, а не коммерческим проектом. Основной целью была достройка домов и обеспечение жильем нуждающихся граждан. Поэтому, несмотря на финансовые затруднения (напомним, 430 человек должны были получить квартиры не внеся ни рубля), было принято решение о продолжении строительства и вводе домов в эксплуатацию", - пояснили в "Маяке".