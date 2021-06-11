Экс-главу полиции Первоуральска оштрафовали на 4,5 миллиона

Сегодня, 11 июня, в Свердловском областном суде был оглашен приговор по уголовному делу бывшего замначальника полиции областного ГУ МВД, экс-начальника отдела МВД по Первоуральску Олега Грехова и бывшего начальника бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД по Свердловской области Артема Письменного.

Обоих бывших силовиков обвиняли по части 5 статьи 290 УК РФ - получение взятки организованной группой в крупном размере. Как передает корреспондент Накануне.RU, в результате Грехову назначили штраф в размере 5 млн рублей. Однако суд учел время его содержания под стражей и домашним арестом, и снизил сумму наказания до 4,5 млн рублей. Также Олег Грехов лишен звания полковника полиции.

Что касается Письменного, суд назначил ему штраф в 2 млн рублей и лишил звания подполковника полиции в отставке.

Накануне.RU обратилось за комментарием по решению суда к главе пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых.

"Как бы ни горько пришлось осознавать произошедшее, тем не менее, отмечу: должностное лицо, о котором идет речь, после вступления приговора в законную силу будет уволено из системы МВД по отрицательным мотивам. Что касается второго фигуранта, он уже давно не является сотрудником органов внутренних дел, ряды полиции он покинул также по негативным основаниям", - отметил полковник Горелых.

Напомним, полковник Грехов был задержан в ноябре 2018 года по подозрению в коррупции. Тогда ему вменяли торговлю "прослушками". Позже он был отстранен от занимаемой должности. Летом 2019 года в деле появился новый эпизод - о получении крупной взятки.