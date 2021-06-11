СМИ: в Сарове привитый мужчина скончался от коронавируса

В Сарове скончался привитый от коронавиуса мужчина, сообщает издание NewsNN.ru со ссылкой на слова главного городского санитарного врача Ирины Игнатьевой. Якобы, мужчине была сделана прививка еще в январе, а смерть наступила через четыре месяца. Эпидемиолог не назвала вакцину, которой прививали погибшего. В январе в России были зарегистрированы две вакцины – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", но последняя только-только поступила в обращение.

По словам Игнатьевой, мужчина попал в категорию граждан, у которых совсем не вырабатывается иммунный ответ – в популяции есть до 1% таких людей.

До сих пор и разработчики вакцины, и власти страны со ссылкой на ученых говорили о 100-процентной защите вакцинированных от тяжелого течения коронавируса и смерти. Случаи же легкого и среднего течения болезни после вакцинации уже неоднократно регистрировались. Так, глава новосибирского наукограда Кольцово Николай Красников переболел коронавирусом три раза, последний – после вакцинации.