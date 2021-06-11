11 Июня 2021
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Политика Тюменская область Уральский ФО
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

В Тюмени детский тренер по дзюдо обвиняется в мошенничестве: "потерял" деньги на путевки в спортивный лагерь

В Тюмени задержан детский тренер по дзюдо спортивного центра "Тюмень-дзюдо", сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России по Тюменской области.

Мужчина должен был приобрести путевки в летний спортивный лагерь в Туапсе, собрал с родителей деньги, но в назначенный день поездка не состоялась. На связь с родителями тренер не вышел. Они обратились в полицию и в отношении 33-летнего педагога было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Правоохранители разыскали подозреваемого, он был доставлен в отдел полиции, где пояснил, что потерял средства, предназначенные для покупки путевок и билетов на поезд.

Сумма ущерба превысила 600 тыс. руб. Потерпевшими по делу признаны более 20 человек. Подозреваемый намерен возместить ущерб, и в настоящий момент вернул деньги восьми потерпевшим.

В отношении тренера избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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Теги: дзюдо, тренер, мошенничество



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