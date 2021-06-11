В Перми погиб монтажник, выполнявший аварийные работы

В Мотовилихинском районе Перми во время аварийных работ погиб монтажник 1987 года рождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Трагедия произошла 10 июня. Сообщается, что он спустился в траншею глубиной 4,5 метра для проведения аварийных работ. В траншее на него рухнул пласт земли, который полностью засыпал мужчину. В траншею начала поступать вода, что осложнило работы по деблокированию мужчины. Во время спасательных работ из под земли извлекли его тело.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, изымается и изучается интересующая следствием документация, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение.