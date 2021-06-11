В США подтвердили, что вакцины Pfizer и Moderna приводят к обострению болезней сердца

Американские вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna после второй дозы приводят к обострению болезней сердца больше, чем ожидалось на этапе испытаний. Об этом заявили Федеральном агентстве CDC при министерстве здравоохранения США, сообщает Reuters.

Таким образом эксперты подтвердили сообщения министерства здравоохранения Израиля, которое сообщало о побочных эффектах у молодых людей, пишет Regnum.

Ранее в Израиле Гражданская комиссия по расследованию обнародовала отчет о побочных эффектах вакцинации от коронавируса. На основании анализа статистики и фактов она пришла к выводу, что никогда еще не существовало вакцинации, которая причинила бы вред такому числу людей.