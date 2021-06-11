В США подтвердили, что вакцины Pfizer и Moderna приводят к обострению болезней сердца
Американские вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna после второй дозы приводят к обострению болезней сердца больше, чем ожидалось на этапе испытаний. Об этом заявили Федеральном агентстве CDC при министерстве здравоохранения США, сообщает Reuters.
Таким образом эксперты подтвердили сообщения министерства здравоохранения Израиля, которое сообщало о побочных эффектах у молодых людей, пишет Regnum.
Ранее в Израиле Гражданская комиссия по расследованию обнародовала отчет о побочных эффектах вакцинации от коронавируса. На основании анализа статистики и фактов она пришла к выводу, что никогда еще не существовало вакцинации, которая причинила бы вред такому числу людей.
По официальным данным, в Израиле после прививки умерли 45 человек. Комиссия же получила 288 таких сообщений, из которых 90% касались смерти в течение 10 дней после вакцинации. В январе и феврале 2021 года, в разгар кампании вакцинации, общая смертность в Израиле выросла на 22% по сравнению с прошлым годом. И эти два месяца стали самыми смертоносными за последнее десятилетие. В том числе среди молодежи в возрасте 20-29 лет рост общей смертности еще более резкий - на 32%, хотя официально от коронавируса молодежь почти не умирает.