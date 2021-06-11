В Челябинске задержали экоактивистов

В Челябинске задержали экоактивистов Валерия Яковенко и Алексея Ногина, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил лидер движения "СтопГок" Василий Московец, Валерий Яковенко был задержан сегодня в 6.30 утра, чуть позже задержали Алексея Ногина. Их отвезли в отдел полиции "Центральный". В качестве причины указали на участие в одиночном пикете.

Валерия Яковенко отпустили, взяв объяснения, а на Алексея Ногина, по словам Московца, составляют протокол за организацию пикетов 22 мая.

Экоактивисты участвовали в одиночных пикетах после обнаружения ртути в скважине в деревне Шумаки.

Напомним, в апреле текущего года в одном из источников водоснабжения деревни было выявлено превышение предельно допустимого содержания ртути. В настоящий момент эта скважина демонтирована. По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования устанавливаются причины ранее зафиксированного превышения предельно допустимого содержания ртути в воде.