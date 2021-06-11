Регион универсиадного неравенства: на Среднем Урале – рекорд по разрыву доходов бедных и богатых

Аналитики FinExpertiza определили регионы с самым большим неравенством в доходах бедных и богатых. "Известия" со ссылкой на исследование отмечают, что доходы россиян в 2020 году составляли в среднем 35,7 тыс. руб. в месяц, однако за этой усредненной цифрой скрывается серьезное имущественное расслоение.

Самое сильное неравенство в 2020 году было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе, разница составила 10,2 раза – 215,9 тыс. против 21,2 тыс. руб. Москва заняла третью позицию — там разрыв между богатыми и бедными составил 8,7 раза, 177,3 тыс. против 20,3 тыс. руб.

В антирейтинг попала и Свердловская область, в которой разница в имущественных доходах составляет 7,9 раза, при этом уровень доходов самых обеспеченных и самых бедных не приводится.

Примечательно, что, по данным Росстата, средняя зарплата в России в марте 2021 года составила 55 тыс. руб., но реальный средний уровень доходов оказывается куда ниже. В Свердловской области, по данным на февраль 2021 года, средняя зарплата составляла 43 тыс. руб. Недавно также сообщалось, что по итогам первого квартала Свердловская область больше других субъектов РФ обвалилась по уровню доходов и оборотам розничной торговли – на 10,4 и 7,5% соответственно. И с учетом огромного расслоения в доходах выходит, что падение у средних и малоимущих слоев было куда больше.

Экономист Константин Селянин в беседе с Накануне.RU назвал основными причинами падения доходов то, что многие россияне во время пандемии понабрали кредитов из-за тяжелой экономической ситуации и теперь вязнут в долгах, при этом уже отменены кредитные каникулы. По словам эксперта, падение доходов в Екатеринбурге и Свердловской области особо отчетливо заметно из-за большого числа малого и среднего бизнеса, работающего "в серую" или же и вовсе вынужденного закрываться из-за пандемийных ограничений.

"Данные Росстата в основном берутся на основе белых зарплат, а в Екатеринбурге, как и в других крупных городах, очень большая доля малого и среднего бизнеса, в этом секторе как упали зарплаты во время пандемии, так и не поднимались. Все больше на россиян давят кредитные обязательства. В экономике есть и такое понятие как располагаемые доходы (то, что остается у человека после платы налогов, за коммунальные платежи и так далее). Так вот выплаты по кредитам начинают все больше душить население. Задолженность по ипотеке по стране превысила 10 трлн. У нас огромное число потребительских кредитов, по которым выросла просрочка. Это означает, что не люди стали меньше зарабатывать, а то, что они все больше и больше отдают средств на уплату кредитов. В том году помогали кредитные каникулы, но теперь их нет. Поэтому в Свердловской области падение доходов продолжается, как и по всей стране. Екатеринбург – это город, в котором треть бизнесменов, и они пострадали больше всех во время коронавируса", – отметил эксперт.

При этом Свердловская область, хотя могла бы тратить больше средств на поддержку малого и среднего бизнеса, продолжает готовиться к Универсиаде и тратит на это гигантские и вызывающие вопросы у экспертов и населения суммы. Известно, что стоимость подготовки и проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге составляет 64,72 млрд руб., при этом из федерального бюджета выделят только 10,95 млрд руб., а вот из областного придется потратить 34,05 млрд. Примечательно, что, по данным генподрядчика, строительство объектов обойдется в 36-37 млрд, на что же пойдет остальная сумма, не очень понятно. Также уже традиционно в бюджете Среднего Урала появляются все новые и новые миллиардные траты на ледовые арены, выставочные центры, дорогостоящие мусорные полигоны и аутсорсинг "скорых", все эти расходы многим экспертам кажутся сильно завышенными.

Телеграм-канал "Региональная политика" отнес Свердловскую область к неблагополучным по уровню падения доходов, и это тревожный сигнал для среднеуральских властей перед сентябрьскими выборами в Госдуму и заксобрание.

"С точки зрения динамики в наихудшем положении (падение и доходов населения, и оборотов розничной торговли) находятся в этом году жители Свердловской области и Пермского края, Омской, Самарской и Нижегородской, Тверской, Астраханской областей и Ненецкого АО. В этой неблагополучной группе очень бросается в глаза присутствие регионов с крупными центрами-миллионниками, что не может не вызывать опасения властей перед выборами", – отмечают авторы канала.