Китайский марсоход "Чжужун" прислал селфи с красной планеты

Китайское национальное космическое управление представило в пятницу фотографии с Марса, сделанные марсоходом "Чжужун". Среди них – панорама местности, рельеф в месте посадки, фото посадочного модуля с флагом КНР, а также селфи самого ровера. Для этого робот оставил камеру на поверхности, а сам отъехал на несколько метров от нее.

"Событие является свидетельством абсолютной успешности первой китайской миссии по исследованию Марса с применением космического аппарата", - говорится в сообщении агентства "Синьхуа".

Напомним, сейчас на Марсе находится также американский ровер Perseverance, который присылает видео и фото, записывает звуки Марса, а также провел первый в истории полет на красной планете: на борту марсохода находится небольшой дрон, который уже несколько раз поднимался в атмосферу.