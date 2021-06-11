Родным погибших в ДТП в Лесном приходят соболезнования со всей России

В закрытый уральский город Лесной поступают соболезнования родным и близким погибших в ДТП с автобусом. Сегодня в ЗАТО объявлен день траура.

Напомним, рано утром в четверг служебный автобус вез на смену несколько десятков рабочих местного ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор". В пути у машины отказали тормоза, водитель потерял управление и сбил людей, которые шли на работу.

Погибли шесть человек, еще несколько ехавших в автобусе получили травмы. Выживших отправили на лечение в Екатеринбург и Озерск. Накануне вечером один из них скончался.

Как сообщили Накануне.RU в администрации ЗАТО Лесной, к ним поступают соболезнования со всей России. Так, коллектив НП "Информационный Альянс Атомные города" выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Кроме этого, свое сочувствие выразила администрация Снежинска.

"Светлая память безвременно ушедшим", - говорится в телеграмме южноуральского ЗАТО.

Водитель, находившийся за рулем автобуса, задержан. Против него полицейскими возбуждено уголовное дело. Также ранее дело возбудил Следственный комитет.