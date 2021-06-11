Трамп попросил Байдена не заснуть на встрече с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп пожелал действующему главе страны Джо Байдену не засыпать в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Трамп также пожелал Байдену удачи и попросил передать Путину наилучшие пожелания, сообщает пресс-служба республиканца.

Как напоминает Regnum, в ходе избирательной президентской кампании 2020 года в США Трамп дал Байдену прозвище "Сонный Джо", после того, как он чуть не заснул, общаясь в прямом эфире с бывшим американским госсекретарем Хиллари Клинтон.

Ранее стало известно место проведения саммита президентов России и США, который состоится 16 июня. Главы государств встретятся на "легендарной вилле Ла Гранж".

В Белом доме заявляли, что необходимость проведения встречи главы США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным обусловлена желанием властей разобраться в намерениях Москвы.