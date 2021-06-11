11 Июня 2021
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Общество Челябинская область
Новые автобусы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Челябинская область получит из федерального бюджета 2,3 млрд рублей на закупку автобусов и трамваев

Челябинская область получит 2,3 млрд рублей на реализацию мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Правительство РФ в рамках федерального проекта "Чистый воздух" дополнительно распределит 4,8 млрд рублей между крупными промышленными регионами. Средства получат четыре региона, в том числе Южный Урал.

Эти средства будут направлены на приобретение 150 новых газомоторных автобусов для Челябинска (1,9 млрд рублей) и 10 трамваев для Магнитогорска (370 млн рублей).

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Теги: автобус, трамвай, выбросы, Чистый воздух,



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