Челябинская область получит из федерального бюджета 2,3 млрд рублей на закупку автобусов и трамваев

Челябинская область получит 2,3 млрд рублей на реализацию мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Правительство РФ в рамках федерального проекта "Чистый воздух" дополнительно распределит 4,8 млрд рублей между крупными промышленными регионами. Средства получат четыре региона, в том числе Южный Урал.

Эти средства будут направлены на приобретение 150 новых газомоторных автобусов для Челябинска (1,9 млрд рублей) и 10 трамваев для Магнитогорска (370 млн рублей).