11 Июня 2021
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Политика В России За рубежом
Коллаж с Дмитрием Рогозиным. (2021) | Фото: скриншот / Twitter / Известия

Глава NASA пытается уговорить Россию не уходить с МКС: "Это уникальные отношения"

Как оказалось, у глав Роскосмоса и NASA сложились совершенно разные впечатления от первого разговора.
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Напомним, у американского космического агентства минувшей весной сменился директор – им стал Билл Нельсон. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин описал его как "опытного политика, летавшего в космос".

После разговора с Рогозиным Нельсон в интервью изданию Politico заявил, что надеется на продолжение сотрудничества с Россией на МКС (ранее стало известно, что Роскосмос хочет выйти из проекта в районе 2024 года).

Также Нельсон полагает, что в космосе Россия и США могут оставаться партнерами, даже если на Земле отношения между ними "становятся очень напряженными". "Такое сотрудничество продолжается с 1975 года, когда американский космический корабль пристыковался к российскому космическому кораблю в разгар Холодной войны, и экипажи кораблей жили вместе 9 дней", — приводит цитату Нельсона РБК.

"Я поговорил об этом с Рогозиным. Я сказал: "Это уникальные отношения, в которых мы можем мирно сотрудничать друг с другом, независимо от того, какое у нас соперничество на Земле", - рассказал руководитель агентства.

Между тем, у Рогозина сложились совсем другие впечатления, которыми он тоже поделился – на парламентских чтениях в Госдуме, посвященных теме западных санкций. "У меня несколько дней назад был диалог с новым главой NASA Биллом Нельсоном, - рассказал. – Он меня долго убеждал в том, чтобы Россия не уходила с МКС, чтобы продолжить работу до 2030 года. Что я хочу сказать: все в его руках, в руках американцев. Если санкции в отношении наших копаний сохранятся, вопрос выхода России из МКС – это будет полная вина и ответственность США. Я не буду терпеть ситуацию, когда меня похлопывают по плечу, а другой рукой шило суют. Мы лицемерие и двуличие не потерпим".

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Теги: nasa, билл нельсон, дмитрий рогозин, роскосмос



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