Воркаут, скейтпарк и детские площадки. В мэрии создадут рабочую группу по благоустройству сквера на Опалихинской

В Екатеринбурге создадут рабочую группу по благоустройству сквера на Опалихинской, в нее войдут и горожане. Такое решение было принято на встрече председателя комитета благоустройства мэрии Тамары Благодатковой с жителями микрорайона Заречный, прошедшей вчера вечером.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, на территории обновленного сквера появится сразу пять площадок: три – детские и две – для активного отдыха, включающие в себя зоны воркаута и скейтпарк. Территорию оборудуют современной системой освещения, которая будет проходить под сетью дорожек, а также пешеходными, беговыми и велосипедными дорожками.

При этом, как отметила Благодаткова, в сквере не будут трогать деревья, за исключением десяти, которые представляют реальную опасность для горожан. Вместо них посадят более 100 новых деревьев и свыше 600 кустарников – липа, рябина, ель, лиственница, клен, спирея и сирень.

Более того, представитель мэрии пообещала, что в сквере не будут возведены ни капитальные объекты, ни временные сооружения.

Будучи в рабочей группе, активисты должны будут обеспечить общественный контроль проводимых работ, а также их соответствие согласованному проекту благоустройства.