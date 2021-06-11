11 Июня 2021
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салехард (2012) | Фото: Накануне.ru

Салехард и Яр-Сале связали теплоходы

Из Салехарда в Яар-Сале начали курсировать паромы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Первый рейс по маршруту Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале и обратно состоялся 10 июня, сообщили Накануне.RU в администрации Ямала. Билеты на все маршруты можно приобрести на сайте перевозчика, в кассе здания речного вокзала Салехарда, в кассах на дебаркадерах в остановочных пунктах и непосредственно на судах.

Маршруты субсидируются за счет средств окружного бюджета.

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Теги: Салехард, Яр-Сале, теплоход



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