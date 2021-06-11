11 Июня 2021
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Политика Пермский край
Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис (2017) | Фото: zvzda.ru

Теодор Курентзис получит 600 тысяч рублей за руководство Дягилевским фестивалем

Художественный руководитель Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис получит за свои труды 600 тыс. руб. Договор между театром оперы и балета с маэстро опубликован на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Также будут оплачены расходы на перелет или переезд Курентзиса.

Дягилевский фестиваль состоится 10-20 июня. Согласно техническому заданию, Курентзис обязан обеспечить контроль за творческой работой и взаимодействием участников фестиваля, принять участие в разработке PR-кампании по согласованию мероприятия и пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля (она состоялась вчера). Также он должен дать минимум одно интервью СМИ с продвижением фестиваля среди целевой аудитории.

Напомним, в прошлом году Международный Дягилевский фестиваль был отменен из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В ноябре впервые состоялся специальный проект фестиваля "Дягилев +". Этот формат станет ежегодным: в 2021-м его события запланированы на конец года.

В этом году фестиваль состоится в традиционном формате. Уже известна программа фестиваля.

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Теги: Дягилевский фестиваль, Теодор Курентзис



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.05.2021 14:15 Мск В Перми озвучена программа Дягилевского фестиваля
Ранее 05.03.2021 08:51 Мск Дягилевский фестиваль в этом году состоится в традиционном формате


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