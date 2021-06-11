11 Июня 2021
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Общество В России
коллаж, Донецк, ДНР, паспорт РФ (2019) | Фото: Накануне.RU

Украинцы и белорусы могут получить право на российский паспорт, даже если их предки никогда не жили на территории РФ

В Госдуму сегодня будет внесен законопроект, который даст возможность украинцам и белорусам получить гражданство России, не отказываясь при этом от своего, даже если у них нет ранее проживавших на территории современной России предков, передает РИА Новости со ссылкой на автора документа, первого зампреда комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.

Рассматривать законопроект, вероятно, Госдума будет уже в новом составе в осеннюю сессию – до окончания текущей остается неделя.

В этом году депутаты уже рассмотрели законопроект, который предоставляет иностранцам возможность не отказываться от действующего гражданства. Даже если они подают заявку на получение российского паспорта в упрощенном порядке. Обладатели вида на жительство из Молдовы, Белоруссии, Казахстана и Украины смогут претендовать на российское гражданство, даже если не жили в России три года. Тогда, кстати, Затулин напомнил об обещанном в 1999 году праве "соотечественникам", проживающим за рубежом, получать российское гражданство, даже если они не живут постоянно в России.

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Теги: российское гражданство, паспорт, упрощенная процедура, константин затулин



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