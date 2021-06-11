Число погибших в ДТП с автобусом на Урале выросло до семи

Число жертв страшного ДТП с автобусом в уральском ЗАТО Лесной увеличилось.

Рано утром в четверг служебный автобус вез на смену несколько десятков рабочих местного ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор". В пути у машины отказали тормоза, водитель потерял управление и сбил людей, которые шли на работу.

Погибли шесть человек, еще несколько ехавших в автобусе получили травмы. Выживших отправили на лечение в Екатеринбург и Озерск.

"Три человека находятся в реанимации, состояние тяжелое. Один человек переведен в отделение в состоянии средней тяжести. Один человек накануне вечером скончался", - сообщил Накануне.RU официальный представитель министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.

Напомним, водитель, находившийся за рулем автобуса, задержан и допрошен полицейскими. Против него возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 11 июня, в Лесном объявлен день траура по погибшим рабочим.