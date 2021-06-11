Бизнесмену Быкову повторно предъявили обвинение

В Красноярске бизнесмену Анатолию Быкову повторно предъявлено обвинение в подстрекательстве к совершению убийства по найму.

Как сообщает СУ СКР по региону, в 2004 году Быков предложил своему знакомому убить 42-летнего красноярского бизнесмена, к которому испытывал неприязнь. Мужчина согласился за 50 тысяч долларов.

Киллер утром 18 января 2005 года застрелил мужчину., выстрелив в него не менее четырех раз. При этом Быков заплатил знакомому 10 тысяч долларов, уменьшив размер вознаграждения за то, что киллер слишком долго занимался подготовкой и совершением убийства.

Свою вину обвиняемый не признает.

Быков был задержан 7 мая прошлого года в Красноярске. Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации двойного убийства 26 лет назад. В мае началось рассмотрение дела по существу. В марте стало известно, что дело красноярского бизнесмена будет рассматривать суд присяжных. Коллегию присяжных начали отбирать в апреле, рассмотрение дела будет открытым.

В июле прошлого года бизнесмену было предъявлено еще одно обвинение - в руководстве преступным сообществом. В конце августа 2020-го в отношении Быкова было возбуждено еще одно дело – об организации убийства учредителя фирмы в 2004 году.