В аэропорту "Большое Савино" задержался вылет в Москву

Утром 11 июня в аэропорту "Большое Савино" произошла задержка регулярного рейса авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Пермь-Москва(Шереметьево). Об том Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Согласно расписанию, самолет должен был вылететь в 6.20, однако из-за, предположительно, неисправности бортового компьютера, рейс пришлось перенести на 11.05.

Сегодня утром в столицу одним бортом должны были улететь 82 пассажира, четыре из которых дети. В настоящий момент планируется замена воздушного судна. Всем пассажирам оказываются необходимые услуги.

Ситуация находится на контроле Пермской транспортной прокуратуры.