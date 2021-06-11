В ДТП с пятью машинами в Челябинске погибла женщина

В Челябинске на перекрестке столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, еще пятеро получили травмы, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Авария произошла вечером 10 июня на пересечении улиц Джержинского и Барбюса.

Водитель Фольксваген Пассат выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на бордюрный камень, после чего продолжил движение на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями Лада Гранта, Ниссан Кашкай, Шкода Фабия, и Рено Сандеро.

В результате ДТП пассажир автомобиля Лада Гранта – 34-летняя женщина погибла. Пострадали женщина и четверо детей.