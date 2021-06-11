11 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
массовое ДТП в Челябинске (2021) | Фото: ГИБДД Челябинска

В ДТП с пятью машинами в Челябинске погибла женщина

В Челябинске на перекрестке столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, еще пятеро получили травмы, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Авария произошла вечером 10 июня на пересечении улиц Джержинского и Барбюса.

Водитель Фольксваген Пассат выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на бордюрный камень, после чего продолжил движение на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями Лада Гранта, Ниссан Кашкай, Шкода Фабия, и Рено Сандеро.

массовое ДТП в Челябинске(2021)|Фото: ГИБДД Челябинска

В результате ДТП пассажир автомобиля Лада Гранта – 34-летняя женщина погибла. Пострадали женщина и четверо детей.

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Теги: ДТП, авария, ГИБДД,



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