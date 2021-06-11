Ямал оказался регионом с самым большим неравенством в доходах населения

Эксперты FinExpertiza определили регионы с самым большим неравенством в доходах населения. Это Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Чукотка и Сахалин. Заработок богатых в 8-10 раз превысил суммы, которые получают бедные.

Например, в ЯНАО самые обеспеченные получали в 10,2 раза больше бедных. Это 215,9 тысячи рублей против 21,2 тысячи. В столице богатые ушли от бедных в 8,7 раза — 177,3 тысячи рублей против 20,3 тысячи рублей, говорится в исследовании.