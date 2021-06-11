Источник: Кочетков и Чемезов лоббируют кандидатуры на пост главы минсвязи

Стала известна подоплека борьбы за пост министра связи Свердловской области.

Как сообщил Накануне.RU источник, за данный пост идет напряженная кулуарная борьба, в кресло новоиспеченного министра посадить своих ставленников пытаются заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов и крупный предприниматель, глава компании "Мотив" Виталий Кочетков, близкий к губернатору Евгению Куйвашеву и активно влияющий на политические процессы.

"Действующий исполняющий обязанности главы ведомства Юрий Гущин очень не устраивает вице-губернатора Чемезова по своим компетенциям. А Кочетков пытается продавить на пост депутата ЕГД Алексея Холодарева, так как это один из политиков группы депутатов местной думы, которых он контролирует", - отметил собеседник нашего агентства.

Ранее конкурс был признан несостоявшимся и будет объявлен снова. На пост претендовали ранее 24 человека. Половина участников конкурса - представители бизнеса (в том числе из компаний "СКБ-Контур", "Ростелеком"), 12 человек из организаций госсектора (в том числе из департамента информатизации и связи Свердловской области, управления спецсвязи и информации в УрФО, министерства образования, Уральского государственного педагогического университета).