В Госдуме назвали спекуляцией опрос россиян о прогрессивной шкале налогов

Большинство россиян — 83% — поддерживают введение прогрессивной шкалы налогообложения, которая увязала бы размер налогов с размером зарплаты. Так, богатые исчисляли бы государству больше, чем бедные. Такой результат показал опрос ВЦИОМ об отношении россиян к системе налогообложения. Отчасти прогрессивная шкала налогообложения в России уже действует, но пойти дальше — освободить от уплаты налогов с доходов малоимущих, власти отказываются: депутаты Госдумы не поддержали идею обнулить исчисления в бюджет от людей с зарплатой до 17 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня все россияне платят налог в 13% со своей зарплаты. Только 27% опрошенных считает, что действующую систему нужно сохранить. "При этом большинство россиян (83%) являются сторонниками прогрессивной шкалы налогообложения: по их мнению, чем богаче человек, тем больший процент доходов он должен отдавать государству в виде налогов", — говорится в недавнем исследовании ВЦИОМ.

При этом больше половины жителей России готовы платить более высокие налоги, если они помогут бедным слоям населения. 54% опрошенных согласились с утверждением: "Налоги могут быть и высокими, лишь бы бедные люди могли получать от государства больше поддержки в виде бесплатных услуг (образования, здравоохранения, безопасности и другого)".

Человек не может хотеть платить больше налогов — это спекуляция, считает первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов. "Нормальный человек не должен хотеть платить больше налогов. Чем меньше он платит, тем более эффективно работает государство", — пояснил депутат на пресс-конференции в НСН.

Формулировка ВЦИОМ, с которой согласились большинство опрошенных, касалась перераспределения налогов. Запрос на это у россиян, действительно, есть. "Люди хотят не увеличения налогов, а перераспределения социальной ответственности в сторону более богатых людей, чтобы они платили по прогрессивной шкале", — заметил Катасонов.

Интерпретация ВЦИОМом результатов своего же опроса — это попытка обосновать грядущее повышение налогов для населения, предположил экономист Владислав Жуковский.

При этом увеличение налогов с доходов богачей могли бы снизить темпы бедности в России.

Несколько сотен богатейших россиян владеют 40% всех финансовых активов, принадлежащих гражданам страны, оценила Boston Consulting Group. Это более 600 млрд долларов, пишет РБК.

"500 официальных богачей России владеют активами на 600 с лишним миллиардов долларов! Это больше, чем международные валютные резервы страны, которые сейчас тоже обновляют исторический максимум в 600 млрд долларов. Есть меньшинство, которое владеет всеми недрами и богатствами страны, и, с другой стороны, половина населения страны, которые, по данным Росстата, живут на доходы ниже прожиточного минимума с зарплатой до 25 тыс. руб.", — прокомментировал Жуковский.

Последних, по словам экономиста, 75 млн россиян.

"Говорить о том, что эти пенсионеры, бюджетники, работяги хотят еще себе больше повысить налоги — это полнейшая глупость", — заметил эксперт.

Подобные заявления могут означать, что после выборов, когда забудутся предвыборные обещания, в России вновь "наступят трудные времена и нужно будет отнестись с пониманием" к новому повышению налогов, прогнозирует Владислав Жуковский.

Депутат не разделяет этих опасений и считает, что подоходный налог власти поднимать не будут, но и пересматривать систему налогообложения, судя по вчерашнему заседанию Госдумы, не торопятся.

Снизить налоги для основной части россиян и совсем исключить для бедных предложила партия ЛДПР. Законопроект, который освобождает от налогов с доходов граждан с зарплатой ниже 17 тыс. руб. в месяц, не нашел поддержки в Госдуме. За проголосовали только депутаты ЛДПР — это 86 депутатов из 450.

"Мы предложили освободить от налога граждан, которые зарабатывают меньше 17 тыс. руб. в месяц. Это тот порог, после которого заканчивается средний класс и начинается бедность. В России 10 млн таких граждан", — рассказал Катасонов.

Гражданам с доходами от 17 тыс. руб. до 450 тыс. руб. в месяц депутаты предложили оставить тот же налог в 13% с доходов. Но и он может снизиться за счет высоких налогов от богатых.

Людей с зарплатой от 10 до 100 млн руб. в месяц предложили облагать 25%-м налогом, с доходами от 100 млн руб. — налогом до 35%.

"По нашим подсчетам, доход свыше 100 млн всего у 6 тыс. человек. При этом в результате всех изменений, которые предлагает ЛДПР, в бюджет дополнительно поступит 700 млрд руб.!" — заявлял парламентарий.

Этими доходами можно будет покрыть льготы, которые получают малоимущие, и вычеты, которые получает основная масса людей, добавил Катасонов.

Еще одним инструментом, сдерживающим доходы богатого класса и инфляцию, могли бы стать таможенные пошлины, которые бы стимулировали российских производителей работать внутри страны, а не только на экспорт.

"Нужно регулировать внешнеторговые потоки через пошлины. Если бы мы были импортерами леса, угля и прочих ресурсов, то понятно. Но если мы крупные экспортеры всей табл Менделеева, то никакой проблемы нет сделать так, чтобы внешние цены стали высокими, а внутренние не росли", — прокомментировал Жуковский.