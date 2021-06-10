11 Июня 2021
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Происшествия Санкт-Петербург
Юрий Хованский (2021) | Фото: t.me/operdrain

Суд арестовал блогера Хованского на два месяца

Дзержинский суд Санкт-Петербурга арестовал видеоблогера Юрия Хованского до 8 августа текущего года по обвинению в призывах к терроризму и его оправдании. Об этом Накануне.RU сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Сам блогер просил для себя домашний арест или запрет определенных действий.

Юрий Хованский признал вину и раскаялся в исполнении песни с оправданием терроризма. Видео с заявлением задержанного блогера появилось на YouTube-канале Следственного комитета РФ.

Ранее стало известно о задержании Хованского по подозрению в призывах к терроризму за песню про Норд-Ост. Ночью у него прошли обыски, после чего Хованского увезли в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

В партии ЛДПР заявили, что Хованский уже более полугода не является помощником депутата Василия Власова. Сотрудничество с блогером было прервано из-за того, что "он "человек действительно со спорной репутацией".

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Теги: Хованский, терроризм, суд, блогер



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