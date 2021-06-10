11 Июня 2021
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Упаренный раствор полимера альгината натрия (2021) | Фото: пресс-служба УрФУ

Экс-сотрудницу украинского института биотехнологий подозревают в краже опасного вируса

Из Национального центра штаммов микроорганизмов украдены образцы штамма вируса ньюкаслской болезни птиц. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора Украины. В хищении подозревается бывшая сотрудница Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов.

"Бывшая сотрудница присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ", – говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, украденные флаконы женщина хранила дома в холодильнике для дальнейшей продажи. При обыске образцы были изъяты. На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

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Теги: вирус, образцы, кража



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