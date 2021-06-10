11 Июня 2021
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Спорт
Анастасия Павлюченкова (2021) | Фото: Getty Images / Julian Finney

Российская теннисистка Павлюченкова стала финалисткой "Ролан Гаррос"-2021

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала финалисткой Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") 2021 года.

В полуфинальном поединке Анастасия обыграла словенку Тамару Зиданшек в двух сетах со счётом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 35 минут.

В решающем матче за титул российская теннисистка сыграет с победителем пары Барбора Крейчикова (Чехия) – Мария Саккари (Греция).

Отметим, что представительницы России не играли в женских финалах турниров "Большого шлема" (ТБШ) на протяжении шести лет со времён Марии Шараповой. А для 29-летней Павлюченковой высшим достижением до этого турнира были только четвертьфиналы ТБШ.

Добавим также, что сегодня ещё одни представители России, Аслан Карацев и Елена Веснина, проиграли в финале "Ролан Гаррос" в миксте.

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Теги: Анастасия Павлюченкова, Тамара Зиданшек, теннис, Ролан Гаррос



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