За пощечину президенту Франции Тарель проведет 4 месяца в тюрьме

28-летний Дамьен Тарель, давший пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, отправится в тюрьму на четыре мясца. Об этом сообщает Le Figaro.

Суд приговорил француза с 18 месяцам лишения свободы, однако 14 из них назначены ему отсрочкой. Таким образом, чтобы не вернутся в тюрьму, Тарель обязан в течении двух лет после освобождения работать или учиться, а также наблюдаться у психолога и не преступать закон. Осужденный также не имеет права в течении трех лет занимать должность в госслужбе и брать в руки оружие в течении пяти лет.

Тарель заявил, что не состоит ни в каких партиях, а главу государства ударил инстинктивно и не думая, выражая свое недовольство.