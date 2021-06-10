Суд на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве жительницы Березовского

Березовский районный суд арестовал 49 летнего жителя Нижнего Тагила Марата Имашева, обвиняемого в убийстве 35-летней жительницы Березовского, пропавшей 5 июня.

Под стражей Имашев пробудет до 8 августа текущего года, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, мужчина сознался, что имеет значительные долги перед микрофинансовыми организациями и в данный вечер он специально приехал в Екатеринбург, чтобы кого-нибудь ограбить и улучшить свое материальное положение. Так он и катался по городу, пока не встретил одиноко идущую женщину.

После допроса мужчина сам показал место, где спрятал тело жертвы. Для этого он выбрал лесной массив недалеко от Серовского тракта. Тело женщины было обнаружено следственно-оперативной группой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По делу назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетические, биологические судебные экспертизы, осуществляются допросы, осмотры мест происшествия и предметов.