Полиция задержала водителя автобуса, допустившего ДТП с гибелью шести человек

Сотрудники полиции приняли решение задержать водителя пассажирского автобуса, допустившего ДТП с гибелью шести человек в уральском ЗАТО Лесной. Сейчас гражданин Зелев помещен под стражу в изолятор временного содержания ОВД г. Лесной в соответствии со ст. 91 УПК РФ.



"Неуправляемый автобус, за несколько секунд унесший жизни шести человек, направлен инспекторами ГИБДД на обследование с целью проверки тормозной системы на местное градообразующее предприятие, где имеются соответствующие специалисты. Автобус помещен на специальный стенд для проведения необходимых работ. Кроме того, сейчас решается вопрос о назначении автотехнической экспертизы транспортного средства", - сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.



Он также отметил, что согласно полицейской проверке , автобус прошел утром предрейсовый осмотр, а водитель – медицинский. Транспорт был выпущен в 2012 г. и все это время находился в руках одного владельца.



Расследование дела, которое находится на личном контроле начальника областного главка МВД Александра Мешкова, продолжается.