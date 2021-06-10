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Происшествия Свердловская область
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Полиция задержала водителя автобуса, допустившего ДТП с гибелью шести человек

Сотрудники полиции приняли решение задержать водителя пассажирского автобуса, допустившего ДТП с гибелью шести человек в уральском ЗАТО Лесной. Сейчас гражданин Зелев помещен под стражу в изолятор временного содержания ОВД г. Лесной в соответствии со ст. 91 УПК РФ.

"Неуправляемый автобус, за несколько секунд унесший жизни шести человек, направлен инспекторами ГИБДД на обследование с целью проверки тормозной системы на местное градообразующее предприятие, где имеются соответствующие специалисты. Автобус помещен на специальный стенд для проведения необходимых работ. Кроме того, сейчас решается вопрос о назначении автотехнической экспертизы транспортного средства", - сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Он также отметил, что согласно полицейской проверке , автобус прошел утром предрейсовый осмотр, а водитель – медицинский. Транспорт был выпущен в 2012 г. и все это время находился в руках одного владельца.

Расследование дела, которое находится на личном контроле начальника областного главка МВД Александра Мешкова, продолжается.
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Теги: автобус, водитель, ДТП, задержание



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