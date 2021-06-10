10 Июня 2021
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Общество Свердловская область
экспозиция Александр Невский (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге открылась интерактивная выставка к 800-летию Александра Невского

В преддверии Дня России в Екатеринбурге при содействии Фонда святой Екатерины открылась мультимедийная выставка "Александр Невский. Судьба России". Великий князь в этом году стал ключевой фигурой празднования 12 июня. 

В музейном парке "Россия - моя история" можно пройтись по экспозиции с полным погружением в эпоху, для этого задействовано несколько залов, общая площадь которых составила 800 кв. м. Перед посетителями открываются возможности игровых технологий и виртуальной реальности - можно рубить мечом или стрелять из лука и даже стать "аватаром" Невского. На выставке собрались высокие гости, среди которых был екатеринбургский митрополит Евгений, бизнесмен Андрей Симановский и режиссер Никита Михалков, передает корреспондент Накануне.RU.  

экспозиция Александр Невский(2021)|Фото: Накануне.RU

Никита Михалков(2021)|Фото: Накануне.RU

"Идея была в том, чтобы создать экспозицию, которую можно прожить вместе с героем. Нам понадобилось около 15 грузовиков, чтобы доставить в музей декорации и технические приспособления для этой выставки", — говорит основатель компании Illogic Фабио Каччатори.

Предваряет экспозицию видеообращение Дмитрия Певцова, который рассказывает о заслугах Невского и о значении его побед как полководца для сохранения православия.

В прошлое переносят огромные голографические проекции, а интерактивность создает дополнительную реальность, в которой развернулось Ледовое побоище: зал наполняется туманом, экраны со всех сторон показывают сцены сражения, на полу как будто настоящий лед, который трескается под ногами, унося на дно армию тевтонцев. Для создания этой сцены была приглашена компания Territory, которая отвечала за спецэффекты в фильме "Манк" Дэвида Финчера (картина получила два "Оскара" в 2021 году).  

экспозиция Александр Невский(2021)|Фото: Накануне.RU

экспозиция Александр Невский(2021)|Фото: Накануне.RU

Но, все же, организаторы напоминают, что главная цель экспозиции - не развлечение, а образование. Проблема в том, что Невский - фигура полумифическая, и авторам пришлось искать баланс, чтобы рассказать о нем и как о правителе, и как о святом, и как о военном полководце.

Митрополит Екатеринбургский Евгений, завершив экскурсию, сказал, что проект поможет школьникам лучше сдавать ЕГЭ. Никита Михалков тоже остался под впечатлением и сказал, что очень символично, что такая экспозиция открылась именно в Екатеринбурге, где расстреляли царскую семью.

экспозиция Александр Невский(2021)|Фото: Накануне.RU

экспозиция Александр Невский(2021)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что в этом году исполняется 800 лет со дня рождения Александра Невского, и эта фигура стала ключевой в праздновании 12 июня в России. Во многих городах полководцу посвящают различные проекты. Создание экспозиции в Екатеринбурге взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. Часть выставочного пространства уральской выставки, созданная музеем, появится еще в 23 городах России.

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Теги: Александр Невский, Фонд святой Екатерины



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