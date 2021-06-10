Младенческая смертность в России за год сократилась на 8,2% - Голикова

Младенческая смертность в России, снижавшаяся все последние годы, в 2020 году продолжила этот тренд и сократилась еще на 8,2%, сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. По ее данным, младенческая смертность в минувшем году составила 4,5 на тысячу детей, родившихся живыми. Это показатель на уровне западноевропейских стран. При этом в отдельных регионах, например, в Подмосковье, младенческая смертность сократилась гораздо больше – на 20% по сравнению с 2019-м годом.

Отметим, что общая смертность в России в 2020 году выросла на 17,9% по сравнению с 2019-м годом, следует из отчета Минздрава России "Об итогах работы Минздрава в 2020 году и задачах на 2021 год". В документе приводятся и другие цифры. Так, ожидаемая продолжительность жизни в стране снизилась почти на два года, составив, по итогам 2020-го года, 71,5 года.