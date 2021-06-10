Политолог: Возвратом к делу МУГИСО новые руководители УФСБ и свердловской прокуратуры хотят поднять свой авторитет

Эксперт выдвинул версию о причинах "возвращения" уголовного дела МУГИСО, начатого еще весной 2016 года. Как рассказал корреспонденту Накануне.RU директор центра "Аналитик" Андрей Мозолин, у свердловской прокуратуры и УФСБ недавно сменились руководители, и таким образом они, вероятно, хотят приподнять свой авторитет и репутацию.

"Не связывал бы эти события с избирательной компанией. На протяжении нескольких лет идет кампания, связанная с коррупционными преступлениями. Причина такая: не так давно прошла ротация в региональных подразделениях ФСБ и прокуратуры. Им нужно нарабатывать репутацию и авторитет. На позициях губернатора вряд ли это скажется. Пока конкретных дел нет. Если будут заведены, то тогда уже может сказаться на репутации руководителя региона. Думаю, что абсолютно случайно МУГИСО начинают проверять перед выборами в апреле 2016 года и сейчас. Внимание и интерес к этому ведомству всегда было пристальным", - считает политолог.

Напомним, что 9 и 10 июня сотрудники СКР и ФСБ провели обыски на рабочем месте и в квартире бывшего главы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексея Пьянкова. По делу уже задержаны как минимум 10 человек, среди которых двое с адвокатским статусом и действующий первый замминистра МУГИСО Елена Николаева. Претензии к Пьянкову появились еще в 2016 году, а в 2018 году ему и другим фигурантам были предъявлены обвинения по пяти эпизодам: в получении взяток (статья 290 УК РФ) и растрате (статья 160 УК РФ), при этом самому Пьянкову удалось выйти из-под стражи, это дало основания говорить о вероятном развале дела.