Решается вопрос о задержании водителя, допустившего ДТП с гибелью шести человек на Урале

Региональный полицейский Главк МВД возбудил уголовное дело в отношении водителя автобуса, допустившего ДТП с гибелью шести человек в уральском ЗАТО Лесной.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц".

"В настоящее время следователи полиции ведут допрос гражданина Зелева и устанавливают, мог ли он избежать таких серьезных последствий с человеческими жертвами. По итогам первоначальных следственных действий будет принято решение о его задержании", - заявил полковник Горелых.

Ранее Следственный комитет возбудил дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".