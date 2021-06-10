Ущерб более 59 млн рублей. На Южном Урале возбуждено уголовное дело после крупного лесного пожара

В Снежинске возбуждено уголовное дело об уничтожении лесных насаждений на сумму свыше 59 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В мае в районе озер Черновское и Малый Окункуль возник ландшафтный пожар, который распространился на лесные насаждения Каслинского района. Огнем было уничтожено 35,4 га леса. Ущерб составил более 59 млн рублей.

Установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Очаг возгорания находился в месте отдыха рыбаков.