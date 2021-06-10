В Троицке депутаты выбрали врио главы города

Исполнение полномочий главы Троицка возложено на заместителя по социальным вопросам Кирилла Рогеля. Соответствующее решение приняли депутаты городского собрания на внеочередном заседании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, по решению суда глава Троицка Александр Виноградов отстранен от должности на период рассмотрения его уголовного дела. По версии следствия, в 2019 году Виноградов и его заместитель Вадим Герман инициировали передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта.

В администрации города обвинение считают надуманным.