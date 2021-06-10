10 Июня 2021
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Политика Челябинская область
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

В Троицке депутаты выбрали врио главы города

Исполнение полномочий главы Троицка возложено на заместителя по социальным вопросам Кирилла Рогеля. Соответствующее решение приняли депутаты городского собрания на внеочередном заседании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, по решению суда глава Троицка Александр Виноградов отстранен от должности на период рассмотрения его уголовного дела. По версии следствия, в 2019 году Виноградов и его заместитель Вадим Герман инициировали передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта.

В администрации города обвинение считают надуманным.

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Теги: Александр Виноградов, глава Троицка, превышение полномочий, обвинение, уголовное дело,



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