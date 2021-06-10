Екатеринбуржец отправится в колонию за стрельбу в своего соседа

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, выстрелившему в соседа из-за замечания на поведение детей. Суд отправил его в колонию.

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Напомним, все случилось вечером 24 марта прошлого года: жительница многоквартирного дома сделала замечание одному из соседей на поведение его детей на детской площадке. Тому это не понравилось, вспыхнул конфликт, в ходе которого он ударил женщину. Она пришла домой и рассказала обо всем мужу.

Тот пошел к соседу и потребовал объяснений. Однако разговора не получилось, после чего, по версии следствия, отец детей решил убить мужа пострадавшей женщины. Он прошел в одну из комнат своей квартиры, где взял имевшееся у него гражданское огнестрельное оружие калибра 18/45 мм.

Затем уралец вышел на лестничную площадку и без какого-либо объяснения произвел один выстрел в голову соседа. Мужчина упал, ударившись головой об пол, и потерял сознание.

Как позже установит экспертиза, он получил открытую черепно-мозговую травму в виде перелома костей свода черепа, ушиб головного мозга средней степени, огнестрельную рану в лобной области с инородным телом в полости черепа, а также гематомы в области головы. Все это было квалифицировано экспертом как тяжкий вред здоровью. К счастью, мужчине вовремя оказали медицинскую помощь, и он остался жив.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, подсудимый своей вины не признал. Он заявил, что не стрелял, а пострадавший якобы пришел на встречу с оружием и случайно ранил себя сам.

Орджоникидзевский районный суд посчитал по-другому и назначил екатеринбуржцу 6,5 лет в колонии строгого режима. Также с него взыскано 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.