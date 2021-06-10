Стало известно, почему "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" не поставляются на экспорт

Глава Минпромторга России Денис Мантуров объяснил, почему Россия сейчас поставляет за границу только вакцины, разработанные НИЦ им. Гамалеи – "Спутник V" и "Спутник Лайт".

По словам министра, объемы производства еще двух российских вакцин – "ЭпиВакКороны" и "КовиВак" – недостаточны пока даже для покрытия спроса внутри страны, а пока он не будет обеспечен – поставок за границу не будет.

"У нас главная задача сегодня - это обеспечить потребность нашей страны. Пока и касаемо "ЭпиВакКороны" и "КовиВак" объемы производства сегодня не обеспечивают полностью запрос по выполнению поставок на зарубежные рынки. Но, возможно, это произойдет к концу года, когда индустриальный партнер компания "Нанолек" обеспечит наращивание объемов производства "КовиВака", и тогда можно будет выполнить те запросы, которые будут у наших зарубежных коллег", - цитирует министра ТАСС.

Между тем, накануне стало известно, сколько доз государство намерено закупить для россиян до конца 2021 года, чтобы вакцинировать 60% взрослого населения страны. Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, предполагает приобретение 29,7 млн доз вакцин на 26,4 млрд руб., в том числе "ГамКовидВак" ("Спутник V") – 17,5 млн доз на сумму 16,6 млрд руб., "ЭпиВакКорону" – 4,7 млн доз на сумму 4,3 млрд руб., "КовиВак" – 4,5 млн доз на сумму 4,2 млрд руб., "ГамКовидВак Лайт" ("Спутник Лайт") – 3 млн доз на сумму 1,1 млрд руб.