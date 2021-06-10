10 Июня 2021
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Общество
Лесной пожар (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / Алексей Зарицкий

В Иркутской области ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара

На севере Иркутской области введен режим ЧС из-за крупного пожара.

Как сообщили в региональном главке МЧС России, пожар в лесах Катангского района распространился более чем на 25 тысяч гектаров.

Для переброски десантников, доставки груза и воды для тушения огня на помощь авиалесоохране вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

8 июня сообщалось, что Минприроды России уличило регион в занижении данных о лесных пожарах.

В Иркутской области, по данным субъекта, пройденная огнем площадь в Катаганском лесничестве составляла 1609 гектаров, а по данным ИСДМ - 16959 гектаров. В Магистральном лесничестве регион сообщает о 2400 гектарах огня, когда как со спутника это 7042 гектаров. В Мамском лесничестве видно 413 гектаров, а субъект дает всего 202 гектара.

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Теги: иркутская область, режим чс, лесной пожар



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