В Иркутской области ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара

На севере Иркутской области введен режим ЧС из-за крупного пожара.

Как сообщили в региональном главке МЧС России, пожар в лесах Катангского района распространился более чем на 25 тысяч гектаров.

Для переброски десантников, доставки груза и воды для тушения огня на помощь авиалесоохране вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

8 июня сообщалось, что Минприроды России уличило регион в занижении данных о лесных пожарах.

В Иркутской области, по данным субъекта, пройденная огнем площадь в Катаганском лесничестве составляла 1609 гектаров, а по данным ИСДМ - 16959 гектаров. В Магистральном лесничестве регион сообщает о 2400 гектарах огня, когда как со спутника это 7042 гектаров. В Мамском лесничестве видно 413 гектаров, а субъект дает всего 202 гектара.