10 Июня 2021
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нападающий ФК Урал Павел Погребняк (2020) | Фото: Накануне.RU

Экс-игрок сборной России и обладатель Суперкубка Европы покидает ФК "Урал"

Легендарный нападающий, бывший игрок сборной России, немецкого "Штутгарта" и английского "Фулхэма" покидает ФК "Урал". У Павла Погребняка закончился контракт со "шмелями". Как передает корреспондент Накануне.RU, информацию об утрате игрока подтвердили в пресс-службе оранжево-черных.

Павел Погребняк выступал за ФК "Урал" с 2018 года. В стане екатеринбуржцев он становился серебряным призёром Кубка России. Погребняк в футболке клуба провёл 52 официальных матча и забил 12 голов.

Напомним, что карьера Погребняка вошла в свой пик в 2006 году. Именно тогда форвард был приобретен питерским "Зенитом". В 2008 году Погребняк стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА. Он выиграл с питерцами два еврокубка.

После того, как прославленный форвард этой весной сделал дубль в ворота московского "Динамо", он дал интервью Накануне.RU.

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Теги: Фк Урал, Павел Погребняк, футбол



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