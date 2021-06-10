Экс-игрок сборной России и обладатель Суперкубка Европы покидает ФК "Урал"

Легендарный нападающий, бывший игрок сборной России, немецкого "Штутгарта" и английского "Фулхэма" покидает ФК "Урал". У Павла Погребняка закончился контракт со "шмелями". Как передает корреспондент Накануне.RU, информацию об утрате игрока подтвердили в пресс-службе оранжево-черных.

Павел Погребняк выступал за ФК "Урал" с 2018 года. В стане екатеринбуржцев он становился серебряным призёром Кубка России. Погребняк в футболке клуба провёл 52 официальных матча и забил 12 голов.

Напомним, что карьера Погребняка вошла в свой пик в 2006 году. Именно тогда форвард был приобретен питерским "Зенитом". В 2008 году Погребняк стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА. Он выиграл с питерцами два еврокубка.

После того, как прославленный форвард этой весной сделал дубль в ворота московского "Динамо", он дал интервью Накануне.RU.