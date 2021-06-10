10 Июня 2021
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Общество В России
Ксения Собчак, Виктор Мохов (2021) | Фото: ютуб-канал &quot;Ксения Собчак&quot;

В Госдуме предложили запретить насильникам и убийцам давать интервью на протяжении 70 лет

"Единоросс", депутат Госдумы Дмитрий Саблин намерен предложить Госдуме рассмотреть запрет для насильников, убийц и других преступников, осужденных за насильственные действия, на общение с журналистами, передает ТАСС. В законопроекте Саблина указывается, что срок запрета может составлять до 70 лет, а за нарушение будут полагаться штрафы от 300 тыс. руб. Журналистов тоже оштрафуют – от 1 млн руб.

В числе статей, по которым предлагается "накладывать вечное молчание", обозначены "Убийство по неосторожности" и "Нелегальные аборты".

Предлагается запретить осужденным публикации в СМИ, интервью, публичные выступления, ведение соцсетей, а также публикацию мемуаров и передачу авторских прав на них (как тут не вспомнить историка-расчленителя Олега Соколова, осужденного за убийство сожительницы – он собирается в колонии писать автобиографию о своих отношениях).

Саблин сообщил, что поводом для разработки законопроекта стало недавнее интервью Ксении Собчак со "скопинским маньяком" Виктором Моховым, вызвавшее большой общественный резонанс и споры о том, допустимо ли так пиарить маньяка.

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Теги: запрет, интервью, насилие, осужденные, скопинский маньяк



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