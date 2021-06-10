В Челябинске нашли замену замминистра строительства области, арестованному за взятку

Исполнение обязанностей первого заместителя министра строительства Челябинской области возложены на начальника управления инженерной инфраструктуры минстроя Людмилу Алпатову. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Алпатова будет исполнять обязанности первого замминистра на период его отсутствия и без освобождения от основных должностных обязанностей.

Напомним, первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина задержали 3 июня. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в 2020-2021 гг. Белавкин получил около 1,2 млн руб. от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах данной организации при выполнении ею муниципального контракта. Чиновник заключен под стражу до 3 августа.