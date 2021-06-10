"Red wings" "бросит якорь" в аэропорту Перми

Компания "Red wings" и правительство Пермского края договорились о том, что самолёты перевозчика будут базироваться в аэропорту "Большое Савино", сообщили Накануне.RU в администрации региона. Подписи под документом со сроком действия три года поставили губернатор Дмитрий Махонин, генеральный директор авиакомпании Евгений Ключарёв и управляющий директор пермского аэропорта Султан Джармуханов.

Авиакомпания является одним из крупнейших авиаперевозчиков и активно развивается.

"Мы же хотим, чтобы в аэропорту "Большое Савино" одна из авиакомпаний базировала свои судна. Рассматриваем в этом качестве "Red Wings", которая уже осуществляет перевозки из Перми в Москву, Симферополь и Сочи и намерена развивать маршрутную сеть из региона в такие города как Мурманск, Омск, Томск, Махачкала, Астрахань. Наша задача – сделать так, чтобы Пермь превращалась в авиахаб", - сказал Махонин.

Ключарёв уточнил, что подписание документа открывает новые возможности для всех сторон.

"Мы видим серьёзный потенциал у Пермского края для роста пассажиропотока и развития маршрутной сети. Поэтому "Red Wings" планирует стать базовой авиакомпанией аэропорта "Большое Савино" и при поддержке правительства края выстраивать широкую сеть из десятков российских и международных направлений из Перми", – добавил глава авиакомпании.

Перевозчик планирует уже в этом году базировать в "Большом Савино" два "Сухих суперджета-100", а в 2022 г. увеличит их число до четырёх, используя судна на внутренних направлениях. По словам Султана Джармуханова, с 2007 г. у аэропорта не было базовой авиакомпании, и заполучить её – одна из главных задач. Министр экономического развития и инвестиций края Эдуард Соснин отметил, что расширение маршрутной сети благоприятно отразится на бизнес-процессах в Прикамье.

Напомним, авиакомпания запустила полетную программу из аэропорта "Большое Савино" 28 мая. Первый рейс был выполнен из аэропорта "Домодедово" (Москва), а теперь перелеты по направлению Москва – Пермь осуществляются ежедневно. С 31 мая запущены полёты в Сочи, которые будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам, а с 3 июня – в Симферополь, по четвергам и воскресеньям.