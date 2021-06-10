10 Июня 2021
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Экономика Свердловская область
Михаил Ходоровский на пресс-завтраке к 20-летию Группы &quot;Синара&quot; (2021) | Фото: Накануне.RU

"Синаре" 20 лет: компания подвела итоги работы и рассказала о планах на будущее

В этом году российский многоотраслевой холдинг Группа "Синара" отмечает 20-летний юбилей. В честь этого руководство компании, спустя более года онлайн-встреч, собралось с партнерами и представителями СМИ лично, чтобы рассказать о достижениях и поделиться планами на будущее в области экономики, девелопмента, машиностроения и агробизнеса.

Пресс-завтрак с Михаилом Ходоровским к 20-летию Группы "Синара"(2021)|Фото: Накануне.RU

На данный момент "Синара" насчитывает 45 предприятий и 37 тыс. работников, трудящихся в 51 регионе страны. За последнее время Группа поднялась в списке Forbes на 64 место, а финансовые показатели эффективности деятельности компании в этом году приблизились к 16 млрд руб. Все эти цифры, по словам гендиректора холдинга Михаила Ходоровского, накладывают определенные обязательства с точки зрения управляемости этой большой, сложной и многоотраслевой структуры.

Сегодня главной задачей "Синары" остается уже действующий проект по возведению объектов Универсиады-2023, которые могут стоить 36-37 млрд руб. Это первый комплексный проект компании. Изначально "Синара-Девелопмент" была сосредоточена на строительстве жилья, однако сейчас, вместо отдельных зданий, компании предстоит возвести целый комплекс уникальных объектов, объединенных общей территорией.

"На сегодня очередной челлендж – это Универсиада-2023. Восемь объектов, почти все они уникальны. Дворец водных видов спорта – это лучший объект. В качестве аналога мы брали дворец спорта в Будапеште (признанный лучшим в мире), потому что он соответствует всем мировым стандартам, но у нас будет лучше", – пообещал Ходоровский.

Дворец водных видов спорта, Екатеринбург(2021)|Фото: Пресс-служба "Синара-Девелопмент"

Но и от своей изначальной специализации холдинг не отказывается. Этой осенью стартует застройка микрорайона Новокольцовский. Проект долгосрочный и предусматривает строительство 600 тыс. кв.м жилья "комфорт-плюс" в 10-летний период. Там же расположатся школы, детские сады и вся необходимая инфраструктура, включающая и доступность транспорта. Первый дом планируется сдать уже в 2023 г.

А вот на городской транспорт в Екатеринбурге у "Синары" планов пока нет. На данный момент группа упорно работает с Челябинском и Таганрогом по развитию трамвайной сети. При этом Ходоровский не исключает, что если уральская столица предложит сотрудничество, в том числе и по транспорту во "Второй Академический", то компания сможет осуществить проект и предоставит соответствующее соглашение. То же касается и строительства нового концертного зала Свердловской филармонии. Гендиректор признался, что за собственные деньги группа строить объект не собирается, однако примет участие в конкурсе в качестве подрядчика.

В планах у компании есть и развитие туризма. По словам гендиректора, группа видит возможность для динамичного рывка, а вопрос упирается в инвестиции. Однако речь пока идет только об Урале. Ходоровский не исключил возможность работы с Крымом в этом направлении, но подчеркнул, что на сегодняшний день эта перспектива даже не рассматривается.

Зато рассматривается вероятность работы с ритейлом в агробизнесе. Сейчас холдинг имеет тысячи голов рогатого и дойного скота, а также является вторым по производству молока в Свердловской области.

Михаил Ходоровский на пресс-завтраке к 20-летию Группы "Синара"(2021)|Фото: Накануне.RU

"Мы понимаем, что есть розница, есть ритейл. Группа "Синара" – диверсифицированная компания, что в отличие от специализации, обеспечивает большую устойчивость, но и большую нагрузку. Диверсификация – это наш тренд. Именно поэтому в свое время мы не отказались от агробизнеса, а на сегодня собираемся его расширить и, возможно, зайти в переработку", – сказал Михаил Ходоровский.

Расширяться "Синара" планирует и за пределы России, но только по машиностроительному направлению. На сегодняшний день холдинг реализует контракт с Кубинскими железными дорогами. Ходоровский отметил, что это первый их опыт на латино-американском рынке и, несмотря на то, что каких-то определенных договоренностей еще нет, к компании уже проявляют интерес из-за рубежа.

"Наша дорожная техника востребована как в ближнем, так и дальнем зарубежье. Сейчас я не буду называть конкретные страны: переговоры имеют свою специфику, но как только появится больше договоренностей, мы, конечно, сообщим. Мы понимаем, что экспорт нужен, мы знаем, в какие стороны развиваться и с каким продуктом", – рассказал гендиректор.

Немаловажным событием для "Синары" стала договоренность с "Роснано" о создании совместного фонда прямых инвестиций. В договоре фигурирует сумма в 7 млрд руб., которые будут направлены на развитие прорывных технологий. Пока неизвестны все сферы, куда будут направлены деньги, однако это определенно станут проекты транспортного машиностроения и, скорее всего, агротематики. Для того, чтобы сузить список потенциальных направлений, по словам Ходоровского, нужно провести экспертизу как со стороны "Синары", так и "Роснано".

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Теги: Синара, Михаил Ходоровский, Универсиада-2023



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