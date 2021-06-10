10 Июня 2021
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Общество Краснодарский край
детский сад, кубань (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Пять десятков школ и детсадов сейчас строится на Кубани

Детское дошкольное учреждение на 190 мест строится в поселки Водники города Краснодар. Создание нового детского сада ведется согласно поручения губернатора Вениамина Кондратьева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, это будет современное здание общей площадью более 4,4 тыс. кв., которое расположится на улице Ботанической в Краснодаре. Предполагается, что в детском саду после его введения в строй будет функционировать 10 групп, причем, две из них для детей ясельного возраста. Детсад будет включать пищеблок, прачечную, музыкальный зал, помещения для физкультурных занятий и рисования, медицинский кабинет. Территория вокруг здания будет обустроена групповыми площадками, теневыми навесами. Предполагается и создание зоны для игр с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами.

детский сад, стульчики(2019)|Фото:Накануне.RU

Как сообщили в региональном департаменте строительства, готовность объекта на данный момент составляет 75%. В здании уже идет внутренняя отделка помещений, монтаж внутренних инженерных систем и ограждения. Завершение строительства намечено на октябрь 2021 года.

Масштабное строительство школ и детских садов на территории Кубани ведется по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Всего по краевым и федеральным программам, а также в рамках реализации национальных проектов в регионе одновременно возводят порядка 50 детских садов и школ.

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Теги: детский сад, вениамин кондратьев, строительство детсадов



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